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Росіянам покажуть послання Путіна навіть у кінотеатрах

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 27 лютого 2024, 11:31
Росіянам покажуть послання Путіна навіть у кінотеатрах
Афіша послання Путіна, Риа новости

Російська пропаганда покаже у кінотеатрах цьогорічне послання президента РФ Володимира Путіна Федеральним зборам.

Джерело: "РИА Новости"

Деталі: Повідомляється, що послання транслюватимуть у кінотеатрах в 17 містах.

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Мережа кінотеатрів, яка планує організувати трансляцію, стверджує, що "запит глядачів досить високий". У Пермі, за їхніми словами,  уже забронювали понад 50% місць у залі.

На афіші, яку опублікувала російська пропаганда, написано "цілі будуть досягнуті" і зображений "осяяний" Путін. Послання заплановане на 29 лютого.

Теми: ПутінпропагандаРосія
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