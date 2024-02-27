Росіянам покажуть послання Путіна навіть у кінотеатрах

Російська пропаганда покаже у кінотеатрах цьогорічне послання президента РФ Володимира Путіна Федеральним зборам.

Джерело: "РИА Новости"

Деталі: Повідомляється, що послання транслюватимуть у кінотеатрах в 17 містах.

Реклама:

Мережа кінотеатрів, яка планує організувати трансляцію, стверджує, що "запит глядачів досить високий". У Пермі, за їхніми словами, уже забронювали понад 50% місць у залі.

На афіші, яку опублікувала російська пропаганда, написано "цілі будуть досягнуті" і зображений "осяяний" Путін. Послання заплановане на 29 лютого.