Россиянам покажут послание Путина даже в кинотеатрах

Российская пропаганда покажет в кинотеатрах послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Источник: "РИА Новости"

Детали: Сообщается, что послание будут транслировать в кинотеатрах в 17 городах.

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Сеть кинотеатров, которая планирует организовать трансляцию, утверждает, что "запрос зрителей достаточно высок". В Перми, по их словам, уже забронировали более 50% мест в зале.

На афише, которую опубликовала российская пропаганда, написано "цели будут достигнуты" и изображен "сияющий" Путин. Послание запланировано на 29 февраля.