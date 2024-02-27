Россиянам покажут послание Путина даже в кинотеатрах
Вторник, 27 февраля 2024, 11:31
Российская пропаганда покажет в кинотеатрах послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Источник: "РИА Новости"
Детали: Сообщается, что послание будут транслировать в кинотеатрах в 17 городах.
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Сеть кинотеатров, которая планирует организовать трансляцию, утверждает, что "запрос зрителей достаточно высок". В Перми, по их словам, уже забронировали более 50% мест в зале.
На афише, которую опубликовала российская пропаганда, написано "цели будут достигнуты" и изображен "сияющий" Путин. Послание запланировано на 29 февраля.