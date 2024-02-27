Прем'єр Швеції про слова Макрона щодо відправки військ в Україну: Зараз неактуально
Вівторок, 27 лютого 2024, 12:28
Глава уряду Швеції Ульф Крістеррсон прокоментував заяву президента Франції Макрона, який не виключив відправлення сухопутних військ в Україну, наголосивши, що для його країни це питання зараз неактуальне.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на шведського мовника SVT
Пряма мова Крістеррсона: "Якщо країна хоче відправити війська в іншу точку світу, це не впливає на НАТО".
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Деталі: За його словами, для Швеції це "зовсім неактуально на цей момент".
"Французька традиція – це не шведська традиція", – додав Крістерссон.
Передісторія:
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- Після заяви Макрона, що пролунала 26 лютого на неформальному саміті в Парижі, Чехія заявила, що не збирається відправляти війська в Україну.
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