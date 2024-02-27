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Прем'єр Швеції про слова Макрона щодо відправки військ в Україну: Зараз неактуально

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 27 лютого 2024, 12:28
Прем'єр Швеції про слова Макрона щодо відправки військ в Україну: Зараз неактуально
Ульф Крістеррсон, фото: Getty Images

Глава уряду Швеції Ульф Крістеррсон прокоментував заяву президента Франції Макрона, який не виключив відправлення сухопутних військ в Україну, наголосивши, що для його країни це питання зараз неактуальне.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на шведського мовника SVT

Пряма мова Крістеррсона: "Якщо країна хоче відправити війська в іншу точку світу, це не впливає на НАТО".

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Деталі: За його словами, для Швеції це "зовсім неактуально на цей момент".

"Французька традиція – це не шведська традиція", – додав Крістерссон.

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Теми: ШвеціяУкраїнаНАТО
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