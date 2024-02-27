Премьер Швеции о словах Макрона относительно отправки войск в Украину: Сейчас неактуально
Вторник, 27 февраля 2024, 12:28
Глава правительства Швеции Ульф Кристеррсон прокомментировал заявление президента Франции Макрона, который не исключил отправку сухопутных войск в Украину, подчеркнув, что для его страны этот вопрос сейчас неактуален.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на шведского вещателя SVT
Прямая речь Кристеррсона: "Если страна хочет отправить войска в другую точку мира, это не влияет на НАТО".
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Детали: По его словам, для Швеции это "совсем неактуально на данный момент".
"Французская традиция – это не шведская традиция", – добавил Кристерссон.
Предистория:
ВИДЕО ДНЯ
- После заявления Макрона, прозвучавшего 26 февраля на неформальном саммите в Париже, Чехия заявила, что не собирается отправлять войска в Украину.
- Заместитель польского министра национальной обороны Цезарий Томчик тоже заявил, что Польша не рассматривает идею отправки своих военных в Украину.