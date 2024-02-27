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Премьер Швеции о словах Макрона относительно отправки войск в Украину: Сейчас неактуально

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 27 февраля 2024, 12:28
Премьер Швеции о словах Макрона относительно отправки войск в Украину: Сейчас неактуально
Ульф Кристеррсон, фото: Getty Images

Глава правительства Швеции Ульф Кристеррсон прокомментировал заявление президента Франции Макрона, который не исключил отправку сухопутных войск в Украину, подчеркнув, что для его страны этот вопрос сейчас неактуален.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на шведского вещателя SVT

Прямая речь Кристеррсона: "Если страна хочет отправить войска в другую точку мира, это не влияет на НАТО".

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Детали: По его словам, для Швеции это "совсем неактуально на данный момент".

"Французская традиция – это не шведская традиция", – добавил Кристерссон.

Предистория:

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Темы: ШвецияУкраинаНАТО
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