Премьер Швеции о словах Макрона относительно отправки войск в Украину: Сейчас неактуально

Глава правительства Швеции Ульф Кристеррсон прокомментировал заявление президента Франции Макрона, который не исключил отправку сухопутных войск в Украину, подчеркнув, что для его страны этот вопрос сейчас неактуален.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на шведского вещателя SVT

Прямая речь Кристеррсона: "Если страна хочет отправить войска в другую точку мира, это не влияет на НАТО".

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Детали: По его словам, для Швеции это "совсем неактуально на данный момент".

"Французская традиция – это не шведская традиция", – добавил Кристерссон.

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