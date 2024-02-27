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Правоохоронці вивели на чисту воду кліриків-комуністів УПЦ МП на Закарпатті

Валентина РоманенкоВівторок, 27 лютого 2024, 12:28
Правоохоронці вивели на чисту воду кліриків-комуністів УПЦ МП на Закарпатті
фото поліції

На Закарпатті одразу двох священнослужителів УПЦ МП викрили у веденні антиукраїнської діяльності, публічному поширенні комуністичної символіки, пропаганді тоталітарного режиму.

Джерело: Нацполіція, СБУ, прокуратура Закарпатської області

Деталі: Слідчі встановили, що 30-річний та 43-річний клірики з Тячівського району (за даними СБУ, це настоятель храму та священник чоловічого монастиря Хустської єпархії УПЦ МП) через особисті сторінки у соцмережах публічно пропагували серед широкої аудиторії наративи комуністичного режиму, поширювали заборонену символіку та ворожий контент.

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У рамках досудового розслідування, правоохоронці провели обшуки за місцем проживання обох фігурантів та вилучили у них мобільні телефони з доказами такої їх діяльності.

Для об’єктивного аналізу у справі було проведено судову мистецтвознавчу експертизу, яка підтвердила, що ці публікації містять заборонений в Україні контент.

Наразі обом священнослужителям правоохоронці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

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фото прокуратури

За скоєне їм загрожує до 5 років ув’язнення з конфіскацією майна, або без такої. Правоохоронці готують матеріали для скерування справи до суду.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Довідково: З 2015 року в Україні діє закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки". Відтак така пропаганда знаходиться під забороною, адже вважається наругою над пам’яттю мільйонів жертв комуністичного тоталітарного режиму.

Теми: УПЦ МПЗакарпаттяСБУ
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