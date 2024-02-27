Правоохранители вывели на чистую воду клириков-коммунистов УПЦ МП на Закарпатье

На Закарпатье сразу двух священнослужителей УПЦ МП уличили в ведении антиукраинской деятельности, публичном распространении коммунистической символики, пропаганде тоталитарного режима.

Источник: Нацполиция, СБУ, прокуратура Закарпатской области

Детали: Следователи установили, что 30-летний и 43-летний клирики из Тячевского района (по данным СБУ, это настоятель храма и священник мужского монастыря Хустской епархии УПЦ МП) через личные страницы в соцсетях публично пропагандировали среди широкой аудитории нарративы коммунистического режима, распространяли запрещенную символику и враждебный контент.

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В рамках досудебного расследования, правоохранители провели обыски по месту жительства обоих фигурантов и изъяли у них мобильные телефоны с доказательствами такой их деятельности.

Для объективного анализа по делу была проведена судебная искусствоведческая экспертиза, которая подтвердила, что эти публикации содержат запрещенный в Украине контент.

Сейчас обоим священнослужителям правоохранители сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины (Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

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За содеянное им грозит до 5 лет заключения с конфискацией имущества или без таковой. Правоохранители готовят материалы для направления дела в суд.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Справка: С 2015 года в Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики". Поэтому такая пропаганда находится под запретом, ведь считается надругательством над памятью миллионов жертв коммунистического тоталитарного режима.