У Генштабі пояснили, як рахують втрати ворога, та скільки РФ має вбитих та поранених

Генеральний штаб ЗСУ уточнив, що втрати Росії у війні проти України становлять 412400 осіб вбитими та пораненими станом на 27 лютого 2024 року.

Джерело: речник Генерального штабу Збройних сил України старший лейтенант Андрій Ковальов у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Щоденно Генеральний штаб ЗСУ оприлюднює загальні бойові втрати ворога. Підкреслимо - це саме загальні втрати.

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Загальні втрати російських окупантів, які публікує Генеральний штаб, складаються з двох основних показників втрат, які отримує противник у ході ведення бойових дій. А саме - безповоротні втрати та бойові санітарні втрати ворога.

І станом на 27 лютого 2024 року загальні втрати російських окупантів орієнтовно становлять 412400 осіб".

Що передувало: На великій пресконференції 25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський заявив, що під час повномасштабного вторгнення Росії загинули 31 тисяча українських військових, а з російського боку значиться 180 тисяч загиблих.