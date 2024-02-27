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В Генштабе объяснили, как считают потери врага, и сколько РФ имеет убитых и раненых

Валентина РоманенкоВторник, 27 февраля 2024, 13:18
В Генштабе объяснили, как считают потери врага, и сколько РФ имеет убитых и раненых
Андрей Ковалев. фото "Армія Inform"

Генеральный штаб ВСУ уточнил, что потери России в войне против Украины составляют 412400 человек убитыми и ранеными по состоянию на 27 февраля 2024 года.

Источник: спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины старший лейтенант Андрей Ковалев в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Ежедневно Генеральный штаб ВСУ обнародует общие боевые потери врага. Подчеркнем - это именно общие потери.

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Общие потери российских оккупантов, которые публикует Генеральный штаб, состоят из двух основных показателей потерь, которые получает противник в ходе ведения боевых действий. А именно - безвозвратные потери и боевые санитарные потери врага.

И по состоянию на 27 февраля 2024 года общие потери российских оккупантов ориентировочно составляют 412400 человек".

Что предшествовало: На большой пресс-конференции 25 февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время полномасштабного вторжения России погибла 31 тысяча украинских военных, а с российской стороны значится 180 тысяч погибших.

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Темы: потери в войнеРосcияГенштаб
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