Європарламент підтримав виділення 50 млрд євро для України
Вівторок, 27 лютого 2024, 13:33
Європейський парламент більшістю голосів схвалив виділення пакета макрофінансової підтримки України обсягом 50 мільярдів євро.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу парламенту
Деталі: На пленарному засіданні 27 лютого рішення ухвалили 536 голосами "за".
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40 європейських депутатів були проти, а 39 утрималися.
Передісторія:
- 1 лютого лідери ЄС подолали довготривалий спротив Угорщини і досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро. Програма розрахована на чотири роки.
- Профільні комітети Європарламенту підтримали рішення про створення програми допомоги 22 лютого.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн казала, що ЄС розраховує надати перші кошти Україні у березні.
- В уряді раніше теж заявляли, що Україна розраховує у березні отримати від ЄС перший транш макрофінансової підтримки у розмірі 4,5 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.
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