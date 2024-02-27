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Європарламент підтримав виділення 50 млрд євро для України

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 27 лютого 2024, 13:33
Європарламент підтримав виділення 50 млрд євро для України
Будівля Європарламенту, фото Getty Images

Європейський парламент більшістю голосів схвалив виділення пакета макрофінансової підтримки України обсягом 50 мільярдів євро.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу парламенту

Деталі: На пленарному засіданні 27 лютого рішення ухвалили 536 голосами "за". 

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40 європейських депутатів були проти, а 39 утрималися.

Передісторія:

  • 1 лютого лідери ЄС подолали довготривалий спротив Угорщини і досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро. Програма розрахована на чотири роки.
  • Профільні комітети Європарламенту підтримали рішення про створення програми допомоги 22 лютого.
  • Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн казала, що ЄС розраховує надати перші кошти Україні у березні. 
  • В уряді раніше теж заявляли, що Україна розраховує у березні отримати від ЄС перший транш макрофінансової підтримки у розмірі 4,5 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

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Теми: ЄСЄвропарламентдопомога Україні
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