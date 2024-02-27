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Европарламент поддержал выделение 50 млрд евро для Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 27 февраля 2024, 13:33
Европарламент поддержал выделение 50 млрд евро для Украины
Здание Европарламента, фото Getty Images

Европейский парламент большинством голосов одобрил выделение пакета макрофинансовой поддержки Украины объемом 50 миллиардов евро.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу парламента

Детали: На пленарном заседании 27 февраля решение приняли 536 голосами "за". 

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40 европейских депутатов были против, а 39 воздержались.

Предыстория:

  • 1 февраля лидеры ЕС преодолели длительное сопротивление Венгрии и достигли договоренности о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро. Программа рассчитана на четыре года.
  • Профильные комитеты Европарламента поддержали решение о создании программы помощи 22 февраля.
  • Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что ЕС рассчитывает предоставить первые средства Украине в марте.
  • В правительстве ранее тоже заявляли, что Украина рассчитывает в марте получить от ЕС первый транш макрофинансовой поддержки в размере 4,5 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

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Темы: ЕСЕвропарламентпомощь Украине
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