Европарламент поддержал выделение 50 млрд евро для Украины
Вторник, 27 февраля 2024, 13:33
Европейский парламент большинством голосов одобрил выделение пакета макрофинансовой поддержки Украины объемом 50 миллиардов евро.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу парламента
Детали: На пленарном заседании 27 февраля решение приняли 536 голосами "за".
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40 европейских депутатов были против, а 39 воздержались.
Предыстория:
- 1 февраля лидеры ЕС преодолели длительное сопротивление Венгрии и достигли договоренности о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро. Программа рассчитана на четыре года.
- Профильные комитеты Европарламента поддержали решение о создании программы помощи 22 февраля.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что ЕС рассчитывает предоставить первые средства Украине в марте.
- В правительстве ранее тоже заявляли, что Украина рассчитывает в марте получить от ЕС первый транш макрофинансовой поддержки в размере 4,5 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.
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