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Кабмін офіційно призначив нового голову НАЗК

Валентина РоманенкоВівторок, 27 лютого 2024, 13:46
Кабмін офіційно призначив нового голову НАЗК
Віктор Павлущик. фото - "Судово-юридична газета"

Кабінет міністрів офіційно призначив Віктора Павлущика на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції.

Джерело: представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram

Пряма мова: "Призначено за поданням конкурсної комісії з відбору на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції Павлущика Віктора Володимировича головою Національного агентства з питань запобігання корупції".

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Що передувало: 25 лютого стало відомо, що конкурсна комісія з відбору на посаду голови НАЗК оголосила переможцем конкурсу Віктора Павлущика. За його кандидатуру проголосували всі шість членів комісії.

Павлущик займав посаду старшого детектива – керівника відділу детективів Національного антикорупційного бюро України.

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