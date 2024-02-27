Кабмін офіційно призначив нового голову НАЗК

Кабінет міністрів офіційно призначив Віктора Павлущика на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції.

Джерело: представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram

Пряма мова: "Призначено за поданням конкурсної комісії з відбору на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції Павлущика Віктора Володимировича головою Національного агентства з питань запобігання корупції".

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Що передувало: 25 лютого стало відомо, що конкурсна комісія з відбору на посаду голови НАЗК оголосила переможцем конкурсу Віктора Павлущика. За його кандидатуру проголосували всі шість членів комісії.

Павлущик займав посаду старшого детектива – керівника відділу детективів Національного антикорупційного бюро України.