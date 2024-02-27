Кабмин официально назначил нового главу НАПК

Кабинет министров официально назначил Виктора Павлущика на должность главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Источник: представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram

Прямая речь: "Назначен по представлению конкурсной комиссии по отбору на должность председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Павлущик Виктор Владимирович председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции".

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Что предшествовало: 25 февраля стало известно, что конкурсная комиссия по отбору на должность главы НАПК объявила победителем конкурса Виктора Павлущика. За его кандидатуру проголосовали все шесть членов комиссии.

Павлущик занимал должность старшего детектива - руководителя отдела детективов Национального антикоррупционного бюро Украины.