Росіяни в обід обстріляли Сумщину, в результаті чого загинули двоє поліцейських

В результаті обстрілу російської армії Хотінської громади Сумської області загинули два поліцейських.

Джерело: повідомлення міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, Сумської ОВА

Пряма мова Клименка: "Слідча група виїхала на документування наслідків прильотів по будівлі фермерського господарства. І в цей час ворог вдарив знову. Прицільно артилерією по правоохоронцях. Тіла двох поліцейських рятувальники дістали з-під завалів. Співчуваємо родинам загиблих. Сумуємо разом з вами…".

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Деталі: Окрім цього, ще четверо слідчих отримали поранення. Їм надають медичну допомогу.

Обстріл стався після 12 годині дня.