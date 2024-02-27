Росіяни в обід обстріляли Сумщину, в результаті чого загинули двоє поліцейських
Вівторок, 27 лютого 2024, 16:10
В результаті обстрілу російської армії Хотінської громади Сумської області загинули два поліцейських.
Джерело: повідомлення міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, Сумської ОВА
Пряма мова Клименка: "Слідча група виїхала на документування наслідків прильотів по будівлі фермерського господарства. І в цей час ворог вдарив знову. Прицільно артилерією по правоохоронцях. Тіла двох поліцейських рятувальники дістали з-під завалів. Співчуваємо родинам загиблих. Сумуємо разом з вами…".
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Деталі: Окрім цього, ще четверо слідчих отримали поранення. Їм надають медичну допомогу.
Обстріл стався після 12 годині дня.