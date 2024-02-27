Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне в обед обстреляли Сумскую область, в результате чего погибли двое полицейских

Александр ШумилинВторник, 27 февраля 2024, 16:10
Россияне в обед обстреляли Сумскую область, в результате чего погибли двое полицейских
Фото: Клименко

В результате обстрела российской армии Хотинской общины Сумской области погибли два полицейских.

Источник: сообщение министра внутренних дел Игоря Клименко, Сумской ОГА

Прямая речь Клименко: "Следственная группа выехала на документирование последствий прилетов по зданию фермерского хозяйства. И в это время враг ударил снова. Прицельно артиллерией по правоохранителям. Тела двух полицейских спасатели достали из-под завалов. Соболезнуем семьям погибших. Скорбим вместе с вами...".

Реклама:

Детали: Кроме этого, еще четверо следователей получили ранения. Им оказывают медицинскую помощь.

Обстрел произошел после 12 часов дня.

Темы: СумыРосcияобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

CNN: Спикер Палаты представителей обсуждал с республиканцами новый план помощи Украине

Зеленский: Ситуация на польской границе вышла за пределы экономики и морали

Зеленский предостерег США и Европу от проигрыша "Шахедам" или российским истребителям

Из-за наезда авто на толпу в Польше пострадали шестеро украинцев

Все шесть направлений на границе с Польшей заблокированы - ГПСУ

Трамп выиграл кокусы в трех штатах

Все новости...
Сумы
Россияне утром обстреляли Сумскую область: два человека погибли
В Сумах депутаты отстранили от обязанностей мэра, подозреваемого во взяточничестве
Сбой "Киевстар": в Сумах временно не будет работать система оповещения
Последние новости
02:12
По двум громадам Сумщины враг ударил НАР, еще на одну сбросил 37 мин
01:40
Боррель призвал расследовать гибель палестинцев в Газе, которые ожидали гумпомощь
01:18
Израиль не закончит войну в Секторе Газа, пока не уничтожит ХАМАС – министр обороны Израиля
00:24
30 украинских ветеранов отправились в США на соревнования среди военных
23:49
CNN: Спикер Палаты представителей обсуждал с республиканцами новый план помощи Украине
23:13
Погода на понедельник: от 3° мороза до 15° тепла, на западе небольшой дождь
23:10
Правоохранители Испании, Италии и Греции ликвидировали банду фальшивомонетчиков
22:44
Жирона с Довбыком и Цыганковым минимально проиграла Мальорке в чемпионате Испании
22:29
Зеленский: Ситуация на польской границе вышла за пределы экономики и морали
22:20
В Ивановском под Бахмутом идут жесткие бои, также россияне атакуют Богдановку – ВСУ
Все новости...
Реклама: