Россияне в обед обстреляли Сумскую область, в результате чего погибли двое полицейских
Вторник, 27 февраля 2024, 16:10
В результате обстрела российской армии Хотинской общины Сумской области погибли два полицейских.
Источник: сообщение министра внутренних дел Игоря Клименко, Сумской ОГА
Прямая речь Клименко: "Следственная группа выехала на документирование последствий прилетов по зданию фермерского хозяйства. И в это время враг ударил снова. Прицельно артиллерией по правоохранителям. Тела двух полицейских спасатели достали из-под завалов. Соболезнуем семьям погибших. Скорбим вместе с вами...".
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Детали: Кроме этого, еще четверо следователей получили ранения. Им оказывают медицинскую помощь.
Обстрел произошел после 12 часов дня.