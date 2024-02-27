Россияне в обед обстреляли Сумскую область, в результате чего погибли двое полицейских

В результате обстрела российской армии Хотинской общины Сумской области погибли два полицейских.

Источник: сообщение министра внутренних дел Игоря Клименко, Сумской ОГА

Прямая речь Клименко: "Следственная группа выехала на документирование последствий прилетов по зданию фермерского хозяйства. И в это время враг ударил снова. Прицельно артиллерией по правоохранителям. Тела двух полицейских спасатели достали из-под завалов. Соболезнуем семьям погибших. Скорбим вместе с вами...".

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Детали: Кроме этого, еще четверо следователей получили ранения. Им оказывают медицинскую помощь.

Обстрел произошел после 12 часов дня.