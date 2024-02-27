Макрон: В парламенті Франції пройдуть дебати щодо безпекової угоди з Україною

Президент Франції Емманюель Макрон анонсував "дебати і голосування" у парламенті стосовно двосторонньої безпекової угоди Франції з Україною. Єлисейський палац не уточнює, якого саме питання має стосуватися голосування.

Джерело: повідомлення Єлисейського палацу 27 лютого, передає "Європейська правда" з посиланням на BFMTV

Деталі: Макрон доручив уряду "зробити заяву перед парламентом" стосовно двосторонньої безпекової угоди, підписаної з Україною 16 лютого та ситуації в Україні загалом, після чого будуть "дебати і голосування".

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Єлисейський палац не уточнює, якого саме питання має стосуватися голосування. Наскільки відомо, ратифікації жодної з двосторонніх угод із союзниками не планувалося (хоча вони все одно є зобов’язуючими за своїм характером).

У Макрона також не назвали можливої дати таких дебатів у парламенті.

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