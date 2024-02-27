Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Макрон: В парламенті Франції пройдуть дебати щодо безпекової угоди з Україною

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 27 лютого 2024, 16:15
Макрон: В парламенті Франції пройдуть дебати щодо безпекової угоди з Україною
Емманюель Макрон, фото: Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон анонсував "дебати і голосування" у парламенті стосовно двосторонньої безпекової угоди Франції з Україною. Єлисейський палац не уточнює, якого саме питання має стосуватися голосування.

Джерело: повідомлення Єлисейського палацу 27 лютого, передає "Європейська правда" з посиланням на BFMTV

Деталі: Макрон доручив уряду "зробити заяву перед парламентом" стосовно двосторонньої безпекової угоди, підписаної з Україною 16 лютого та ситуації в Україні загалом, після чого будуть "дебати і голосування".

Реклама:

Єлисейський палац не уточнює, якого саме питання має стосуватися голосування. Наскільки відомо, ратифікації жодної з двосторонніх угод із союзниками не планувалося (хоча вони все одно є зобов’язуючими за своїм характером).

У Макрона також не назвали можливої дати таких дебатів у парламенті.  

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • Напередодні у Парижі на запрошення президента Франції пройшла зустріч близько 20 західних партнерів України щодо подальшої її підтримки; за її підсумками анонсували "коаліцію" для постачання Києву ракет середньої та великої дальності.
  • Також після зустрічі Макрон допустив відправку західних військ до України у майбутньому, хоча наголосив, що зараз серед союзників немає консенсусу у цьому питанні.
  • Його слова спровокували критику опонентів у Франції та серію заяв західних столиць, де вони відкинули таку ймовірність. 

Теми: ФранціяУкраїнаМакронгарантії безпеки
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 01:59В Одесі через атаку "Шахедів" двоє загиблих, ще одного чоловіка врятували з-під завалів

Уночі сили ППО збили 14 "Шахедів" з 17

У Росії прізвище покійного Навального прирівняли до екстремістської символіки

ISW: Росія випробувала ракету "Ярс", щоб вселити страх у західну аудиторію

Росія заявила, що німецькі генерали обговорювали підрив Кримського мосту: Берлін вирішив перевірити

Байден підписав тимчасовий бюджет, щоб запобігти шатдауну

Усі новини...
Франція
Крайні ліві і праві Франції критикують Макрона за ідею відправки військ в Україну
Макрон оголосив коаліцію для постачання в Україну ракет великої дальності
Макрон не виключає відправку сухопутних військ західних країн в Україну
Останні новини
09:41
У Бундестазі хочуть пояснень через нібито перехоплення Росією розмов німецьких генералів
09:24
Сирський незадоволений командирами деяких бригад та заявив про кадрові зміни
09:11
"Єва, яку не знаю". Історія дівчини, яка облисіла після стресу через пожежу в літньому таборі
09:10
Сійярто в день похорону Навального похизувався відео з Лавровим
08:49
оновлено від 01:59В Одесі через атаку "Шахедів" двоє загиблих, ще одного чоловіка врятували з-під завалів
08:40
Німецькі винищувачі вперше перехопили літаки РФ біля територіальних вод Латвії
08:33
Росіяни втратили ще один літак та майже тисячу вояків
08:20
Російського тенісиста дискваліфікували з турніру в Дубаї за істеричні крики на суддю
08:16
Уночі сили ППО збили 14 "Шахедів" з 17
07:56
відеоВ Санкт-Петербурзі через полювання на безпілотник ППО пошкодила багатоповерхівку
Усі новини...
Реклама: