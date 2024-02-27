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Макрон: В парламенте Франции пройдут дебаты относительно соглашения по безопасности с Украиной

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 27 февраля 2024, 16:15
Макрон: В парламенте Франции пройдут дебаты относительно соглашения по безопасности с Украиной
Эмманюэль Макрон, фото: Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал "дебаты и голосование" в парламенте относительно двустороннего соглашения по безопасности Франции с Украиной. Елисейский дворец не уточняет, какого именно вопроса должно касаться голосование.

Источник: сообщение Елисейского дворца 27 февраля, передает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV

Детали: Макрон поручил правительству "сделать заявление перед парламентом" относительно двустороннего соглашения по безопасности, подписанного с Украиной 16 февраля и ситуации в Украине в целом, после чего будут "дебаты и голосование".

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Елисейский дворец не уточняет, какого именно вопроса должно касаться голосование. Насколько известно, ратификации ни одного из двусторонних соглашений с союзниками не планировалось (хотя они все равно являются обязывающими по своему характеру).

У Макрона также не назвали возможной даты таких дебатов в парламенте.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Накануне в Париже по приглашению президента Франции прошла встреча около 20 западных партнеров Украины относительно дальнейшей ее поддержки; по ее итогам анонсировали "коалицию" для поставки Киеву ракет средней и большой дальности.
  • Также после встречи Макрон допустил отправку западных войск в Украину в будущем, хотя подчеркнул, что сейчас среди союзников нет консенсуса в этом вопросе.
  • Его слова спровоцировали критику оппонентов во Франции и серию заявлений западных столиц, где они отвергли такую вероятность.

Темы: ФранцияУкраинаМакронгарантии безопасности
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