Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна розраховує отримати перший транш від ЄС в 4,5 млрд євро в березні

"Європейська правда"Вівторок, 27 лютого 2024, 16:58
Україна розраховує отримати перший транш від ЄС в 4,5 млрд євро в березні
Фото: УП

Міністр фінансів України Сергій Марченко прокоментував схвалення Європарламентом виділення пакета макрофінансової підтримки України обсягом 50 мільярдів євро.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Міністерства фінансів України у Facebook

Деталі: "Розраховуємо отримати перший транш в рамках Ukraine Facility обсягом 4,5 млрд євро вже у березні. Своєю чергою уряд України відданий впровадженню узгоджених з ЄС реформ для отримання стабільного та передбачуваного фінансування", – зазначив Марченко.

Реклама:

Він вказав, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Євросоюз надав Україні близько 26 млрд євро прямої бюджетної підтримки, назвавши це винятковою допомогою та проявом солідарності з українським народом у складний час випробувань.

"В умовах повної невизначеності щодо зовнішнього фінансування у перші місяці цього року, підтримка інституціями ЄС створення Ukraine Facility є важливим рішенням для підтримки стабільності фінансової системи країни", – наголосив Марченко.

Уряд України спільно з Єврокомісією має підготувати План України, що складатиметься з переліку реформ, які Київ впроваджуватиме протягом дії Інструменту, повідомляє Мінфін.

ВІДЕО ДНЯ

Відомство пояснило, що виконання зазначеного Плану є передумовою для отримання Україною пільгових кредитних та грантових коштів для фінансування видатків держбюджету на суму 39 млрд євро.

Раніше Європарламент на пленарному засіданні у вівторок схвалив виділення пакета макрофінансової підтримки України обсягом 50 мільярдів євро.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн казала, що ЄС розраховує надати перші кошти Україні у березні. 

В уряді раніше теж заявляли, що Україна розраховує у березні отримати від ЄС перший транш макрофінансової підтримки у розмірі 4,5 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

Читайте докладніше: Без поступок Орбану і з вимогами для Києва. Як ЄС схвалив 50 млрд євро допомоги Україні.

Теми: ЄСМінфін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 01:59В Одесі через атаку "Шахедів" двоє загиблих, ще одного чоловіка врятували з-під завалів

Уночі сили ППО збили 14 "Шахедів" з 17

У Росії прізвище покійного Навального прирівняли до екстремістської символіки

ISW: Росія випробувала ракету "Ярс", щоб вселити страх у західну аудиторію

Росія заявила, що німецькі генерали обговорювали підрив Кримського мосту: Берлін вирішив перевірити

Байден підписав тимчасовий бюджет, щоб запобігти шатдауну

Усі новини...
ЄС
У Раді Європи відреагували на вирок в РФ співголові "Меморіалу"
Європарламент підтримав виділення 50 млрд євро для України
Макрон закликав Європу не чекати виборів у США, а вже підтримати Україну і власну безпеку
Останні новини
09:41
У Бундестазі хочуть пояснень через нібито перехоплення Росією розмов німецьких генералів
09:24
Сирський незадоволений командирами деяких бригад та заявив про кадрові зміни
09:11
"Єва, яку не знаю". Історія дівчини, яка облисіла після стресу через пожежу в літньому таборі
09:10
Сійярто в день похорону Навального похизувався відео з Лавровим
08:49
оновлено від 01:59В Одесі через атаку "Шахедів" двоє загиблих, ще одного чоловіка врятували з-під завалів
08:40
Німецькі винищувачі вперше перехопили літаки РФ біля територіальних вод Латвії
08:33
Росіяни втратили ще один літак та майже тисячу вояків
08:20
Російського тенісиста дискваліфікували з турніру в Дубаї за істеричні крики на суддю
08:16
Уночі сили ППО збили 14 "Шахедів" з 17
07:56
відеоВ Санкт-Петербурзі через полювання на безпілотник ППО пошкодила багатоповерхівку
Усі новини...
Реклама: