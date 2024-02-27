Украина рассчитывает получить первый транш от ЕС в 4,5 млрд евро в марте

Министр финансов Украины Сергей Марченко прокомментировал одобрение Европарламентом выделения пакета макрофинансовой поддержки Украины объемом 50 миллиардов евро.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Министерства финансов Украины в Facebook

Детали: "Рассчитываем получить первый транш в рамках Ukraine Facility объемом 4,5 млрд евро уже в марте. В свою очередь правительство Украины предан внедрению согласованных с ЕС реформ для получения стабильного и предсказуемого финансирования", - отметил Марченко.

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Он указал, что с начала полномасштабного вторжения РФ Евросоюз предоставил Украине около 26 млрд евро прямой бюджетной поддержки, назвав это исключительной помощью и проявлением солидарности с украинским народом в сложное время испытаний.

"В условиях полной неопределенности относительно внешнего финансирования в первые месяцы этого года, поддержка институтами ЕС создание Ukraine Facility является важным решением для поддержания стабильности финансовой системы страны", - подчеркнул Марченко.

Правительство Украины совместно с Еврокомиссией должно подготовить План Украины, состоящий из перечня реформ, которые Киев будет внедрять в течение действия Инструмента, сообщает Минфин.

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Ведомство пояснило, что выполнение указанного Плана является предпосылкой для получения Украиной льготных кредитных и грантовых средств для финансирования расходов госбюджета на сумму 39 млрд евро.

Ранее Европарламент на пленарном заседании во вторник одобрил выделение пакета макрофинансовой поддержки Украины объемом 50 миллиардов евро.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что ЕС рассчитывает предоставить первые средства Украине в марте.

В правительстве ранее тоже заявляли, что Украина рассчитывает в марте получить от ЕС первый транш макрофинансовой поддержки в размере 4,5 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

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