Росіяни обстріляли село на Херсонщині: загинула літня жінка

Російські загарбники вдень 27 лютого обстріляли село Велетенське у Херсонській області, у результаті чого загинула 82-річна жінка.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "Російська армія вбила літню жительку села Велетенське. Близько 16.20 окупанти обстріляли населений пункт. Одне з влучань прийшлося по житловому будинку".

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Деталі: За його словами, від отриманих поранень на місці загинула 82-річна жінка.

Що було раніше: 26 лютого російські окупанти атакували селище Новомиколаївка Херсонської області, постраждала жінка.