Россияне обстреляли село на Херсонщине: погибла пожилая женщина

Российские захватчики днем 27 февраля обстреляли село Велетенское в Херсонской области, в результате чего погибла 82-летняя женщина.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Российская армия убила пожилую жительницу села Велетенское. Около 16.20 оккупанты обстреляли населенный пункт. Одно из попаданий пришлось по жилому дому".

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Детали: По его словам, от полученных ранений на месте погибла 82-летняя женщина.

Что предшествовало: 26 февраля российские оккупанты атаковали поселок Новониколаевка Херсонской области, пострадала женщина.