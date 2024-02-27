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За тиждень росіяни втратили на Таврійському напрямку 30 танків і 104 ББМ – Тарнавський

Альона Мазуренко Вівторок, 27 лютого 2024, 18:28
За тиждень росіяни втратили на Таврійському напрямку 30 танків і 104 ББМ – Тарнавський
скриншот

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що лише за останній тиждень окупанти втратили на Таврійському напрямку 30 танків і 104 ББМ. 

Джерело: Тарнавський у Telegram

Дослівно: "Активні штурмові дії на Таврійському напрямку відбуваються щодня практично по всій лінії фронту. Завдяки героїзму й неймовірній стійкості наших захисників нищимо ворога, його техніку і резерви".

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Деталі: За словами Тарнавського, лише за останній тиждень росіяни втратили на Таврійському напрямку 30 танків і 104 ББМ.

Він також опублікував відео, як десантники 79 ОДШБр палять ворожу техніку біля Новомихайлівки.

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Теми: зброяРосіявійнаокупація
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