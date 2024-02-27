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За неделю россияне потеряли на Таврическом направлении 30 танков и 104 ББМ – Тарнавский

Алена МазуренкоВторник, 27 февраля 2024, 18:28
За неделю россияне потеряли на Таврическом направлении 30 танков и 104 ББМ – Тарнавский
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Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что только за последнюю неделю оккупанты потеряли на Таврическом направлении 30 танков и 104 ББМ.

Источник: Тарнавский в Telegram

Дословно: "Активные штурмовые действия на Таврическом направлении происходят ежедневно практически по всей линии фронта. Благодаря героизму и невероятной стойкости наших защитников уничтожаем врага, его технику и резервы".

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Детали: По словам Тарнавского, только за последнюю неделю россияне потеряли на Таврическом направлении 30 танков и 104 ББМ.

Он также опубликовал видео, как десантники 79 ОДШБр жгут вражескую технику у Новомихайловки.

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Темы: оружиеРосcиявойнаоккупация
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