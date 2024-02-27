СБУ про знищення "Мрії": ми зібрали беззаперечні докази вини колишніх посадовців "Антонова"
Служба безпеки України завершила розслідування про знищення "Мрії" та зібрала докази вини колишнього гендиректора Сергія Бичкова та начальника підрозділу з авіабезпеки ДП "Антонов" Олександра Нетьосова.
Джерело: СБУ
Дослівно: "Злочинні дії ексчиновників призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому під час боїв за Київ та знищення літака АН-225 "Мрія".
Наразі слідчі СБУ закінчили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.
За даними слідства, напередодні повномасштабного вторгнення РФ фігуранти не допустили військовослужбовців Національної гвардії України на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту".
Деталі: Як повідомляють у СБУ, для цього у період січня-лютого 2022 року посадовці розпорядилися заблокувати допуск українських військових на територію об’єкта.
На підставі зібраних доказів, фігуранти обвинувачуються за ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).
Обвинувачені перебувають під вартою. Їм загрожує до 15 років тюрми.
Передісторія:
- У перший день повномасштабної війни РФ проти України російські окупанти знищили у Гостомелі флагман української авіації - літак Ан-225 "Мрія". Разом з "Мрією" на аеродромі базувалися ще п’ять літаків: Ан-74, Ан-26, Ан-124, Ан-132 та Ан-22. Перші два знищені повністю, інші сильно пошкоджені.
- "Антонов" відразу заявив, що "Мрію" будуть відбудовувати. Проте вартість такої ідеї була незрозуміла – з боку "Укроборонпрому" та представників лунала оцінка від 120 млн дол і до 3 млрд дол. Проте, як тоді писав конструктор ДП "Антонов" Анатолій Вовнянко, насправді добудова коштуватиме близько 250-300 мільйонів доларів.
- Служба безпеки повідомила про підозру колишнім гендиректору ДП "Антонов", т.в.о. заступника гендиректора, а також заступнику директора з авіаційної безпеки у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, що призвело до захоплення Гостомельського аеродрому та знищення літака АН-225 "Мрія".