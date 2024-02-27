СБУ про знищення "Мрії": ми зібрали беззаперечні докази вини колишніх посадовців "Антонова"

Служба безпеки України завершила розслідування про знищення "Мрії" та зібрала докази вини колишнього гендиректора Сергія Бичкова та начальника підрозділу з авіабезпеки ДП "Антонов" Олександра Нетьосова.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Злочинні дії ексчиновників призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому під час боїв за Київ та знищення літака АН-225 "Мрія".

Реклама:

Наразі слідчі СБУ закінчили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

За даними слідства, напередодні повномасштабного вторгнення РФ фігуранти не допустили військовослужбовців Національної гвардії України на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту".

Деталі: Як повідомляють у СБУ, для цього у період січня-лютого 2022 року посадовці розпорядилися заблокувати допуск українських військових на територію об’єкта.

ВІДЕО ДНЯ

На підставі зібраних доказів, фігуранти обвинувачуються за ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).

Обвинувачені перебувають під вартою. Їм загрожує до 15 років тюрми.

Передісторія: