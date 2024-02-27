СБУ об уничтожении "Мрии": мы собрали безоговорочные доказательства вины бывших чиновников "Антонова"
Служба безопасности Украины завершила расследование об уничтожении "Мечты" и собрала доказательства вины бывшего гендиректора Сергея Бычкова и начальника подразделения по авиабезопасности ГП "Антонов" Александра Нетесова.
Источник: СБУ
Дословно: "Преступные действия эксчиновников привели к временному захвату стратегически важного аэродрома во время боев за Киев и уничтожению самолета АН-225 "Мрия".
Следователи СБУ закончили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд.
По данным следствия, в преддверии полномасштабного вторжения РФ фигуранты не допустили военнослужащих Национальной гвардии Украины на территорию Гостомельского аэропорта для подготовки к его защите".
Детали: Как сообщают в СБУ, для этого в период января-февраля 2022 должностные лица распорядились заблокировать допуск украинских военных на территорию объекта.
На основании собранных доказательств фигуранты обвиняются по ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований).
Обвиняемые находятся под стражей. Им грозит до 15 лет тюрьмы.
Предыстория:
- В первый день полномасштабной войны РФ против Украины российские оккупанты уничтожили в Гостомеле флагман украинской авиации - самолет Ан-225 "Мрия". Вместе с "Мрией" на аэродроме базировались еще пять самолетов: Ан-74, Ан-26, Ан-124, Ан-132 и Ан-22. Первые два уничтожены полностью, остальные сильно повреждены.
- "Антонов" сразу заявил, что "Мрию" будут отстраивать. Однако стоимость такой идеи была непонятна - со стороны "Укроборонпрома" и представителей звучала оценка от 120 млн долл и до 3 млрд долл. Однако, как тогда писал конструктор ГП "Антонов" Анатолий Вовнянко, на самом деле достройка будет стоить около 250-300 миллионов долларов.
- Служба безопасности сообщила о подозрении бывшим гендиректору ГП "Антонов", и.о. заместителя гендиректора, а также заместителю директора по авиационной безопасности в препятствовании законной деятельности ВСУ, что привело к захвату Гостомельского аэродрома и уничтожению самолета АН-225 "Мрия".