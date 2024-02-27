СБУ об уничтожении "Мрии": мы собрали безоговорочные доказательства вины бывших чиновников "Антонова"

Служба безопасности Украины завершила расследование об уничтожении "Мечты" и собрала доказательства вины бывшего гендиректора Сергея Бычкова и начальника подразделения по авиабезопасности ГП "Антонов" Александра Нетесова.

Источник: СБУ

Дословно: "Преступные действия эксчиновников привели к временному захвату стратегически важного аэродрома во время боев за Киев и уничтожению самолета АН-225 "Мрия".

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Следователи СБУ закончили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд.

По данным следствия, в преддверии полномасштабного вторжения РФ фигуранты не допустили военнослужащих Национальной гвардии Украины на территорию Гостомельского аэропорта для подготовки к его защите".

Детали: Как сообщают в СБУ, для этого в период января-февраля 2022 должностные лица распорядились заблокировать допуск украинских военных на территорию объекта.

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На основании собранных доказательств фигуранты обвиняются по ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований).

Обвиняемые находятся под стражей. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

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