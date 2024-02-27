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Байден почав зустріч із лідерами Конгресу щодо розблокування допомоги Україні

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 27 лютого 2024, 19:58
Байден почав зустріч із лідерами Конгресу щодо розблокування допомоги Україні
ФОТО: АР

Президент США Джо Байден 27 лютого зібрав у Білому домі лідерів обох партій обох палат Конгресу, з якими хоче обговорити ухвалення нагальних рішень щодо економіки та безпеки.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: У зустрічі в Білому домі беруть участь лідер демократичної більшості Сенату США Чак Шумер і республіканської меншості Мітч Макконелл, спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон і голова демократичної меншості Хакім Джеффріс.

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Також, судячи з відео, із лідерами Конгресу говоритиме віцепрезидентка США Камала Гарріс.

На початку зустрічі Байден заявив, що хоче обговорити питання продовження тимчасового фінансування федерального уряду, аби з 1 березня уникнути часткового шатдауну, а також "нагальну потребу" України в американській допомозі.

"Гадаю, наслідки нашої бездіяльності щодо України кожен день є жахливими. Я говорив про це з нашими партнерами в "Групі семи". Вони дуже занепокоєні", – сказав президент США.

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Крім того, учасники мають обговорити схвалення військової допомоги Ізраїлю та гуманітарної допомоги палестинцям, інші загрози на Близькому Сході, зокрема з боку Ірану.

Як відомо, республіканці, які дотримуються жорсткої лінії, не підтримали запит Байдена на надання надзвичайної допомоги Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів США.

Президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції у неділю, що Україна повідомила США та, зокрема, Конгрес про необхідність схвалення багатомільярдного пакета допомоги упродовж місяця.

За внутрішніми оцінками США, до весни Україна зіткнеться з потенційно "катастрофічною" нестачею боєприпасів і засобів протиповітряної оборони.

Теми: СШАБайдендопомога Україні
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