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Байден начал встречу с лидерами Конгресса по разблокированию помощи Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 27 февраля 2024, 19:58
Байден начал встречу с лидерами Конгресса по разблокированию помощи Украине
ФОТО: АР

Президент США Джо Байден 27 февраля собрал в Белом доме лидеров обеих партий обеих палат Конгресса, с которыми хочет обсудить принятие неотложных решений по экономике и безопасности.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Во встрече в Белом доме принимают участие лидер демократического большинства Сената США Чак Шумер и республиканского меньшинства Митч Макконелл, спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон и председатель демократического меньшинства Хаким Джеффрис.

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Также, судя по видео, с лидерами Конгресса будет говорить вице-президент США Камала Харрис.

В начале встречи Байден заявил, что хочет обсудить вопрос продления временного финансирования федерального правительства, чтобы с 1 марта избежать частичного шатдауна, а также "насущную потребность" Украины в американской помощи.

"Думаю, последствия нашего бездействия в отношении Украины каждый день являются ужасными. Я говорил об этом с нашими партнерами в "Группе семи". Они очень обеспокоены", – сказал президент США.

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Кроме того, участники должны обсудить одобрение военной помощи Израилю и гуманитарной помощи палестинцам, другие угрозы на Ближнем Востоке, в частности со стороны Ирана.

Республиканцы, которые придерживаются жесткой линии, не поддержали запрос Байдена на предоставление чрезвычайной помощи Украине в размере более 60 миллиардов долларов США.

Президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в воскресенье, что Украина сообщила США и, в частности, Конгресс о необходимости одобрения многомиллиардного пакета помощи в течение месяца.

По внутренним оценкам США, к весне Украина столкнется с потенциально "катастрофической" нехваткой боеприпасов и средств противовоздушной обороны.

Темы: СШАБайденпомощь Украине
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