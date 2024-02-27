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Зеленский встретился с наследным принцем Саудовской Аравии

Алена МазуренкоВторник, 27 февраля 2024, 20:02
Зеленский встретился с наследным принцем Саудовской Аравии
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский во время визита в Саудовскую Аравию встретился с наследным принцем, премьер-министром страны Мухаммадом бин Салманом аль Саудом и обсудил с ним Формулу мира.

Источник: Офис президента

Прямая речь: "Лидерство Саудовской Аравии может помочь найти справедливые решения...

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Мы одинаково заинтересованы в том, чтобы глобальная стабильность была обеспечена".

Детали: Сообщается, что Зеленский отметил стремление Саудовской Аравии помочь в восстановлении справедливого мира в Украине.

Стороны обменялись мнениями относительно текущей ситуации в мире и возможных путей завершения войны в Украине.

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Также представители обсудили реализацию Формулы мира.

Зеленский поблагодарил наследного принца за ценные советы по ускорению процесса имплементации ряда ее пунктов.

Он проинформировал наследного принца о подготовке Украиной совместно с партнерами первого Глобального саммита мира на уровне лидеров, который состоится в Швейцарии.

Лидеры также обсудили конкретные возможности двустороннего сотрудничества Украины и Саудовской Аравии в экономической и технологической сферах.

Стороны также поручили командам двух государств работать по соответствующим направлениям, о которых шла речь во время встречи.

Темы: Саудовская АравияЗеленский
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