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На фронті за добу 86 зіткнень, найбільше атак на Новопавлівському напрямку – Генштаб

Тетяна ОлійникВівторок, 27 лютого 2024, 20:17
На фронті за добу 86 зіткнень, найбільше атак на Новопавлівському напрямку – Генштаб
Український військовий. Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ

Протягом доби відбулося 86 бойових зіткнень, війська РФ завдали 4 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснили 94 обстріли з РСЗВ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу противника. Також підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 2 винищувачі-бомбардувальники Су-34 та 4 розвідувальних БпЛА.

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Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 артилерійських засобах, засобу протиповітряної оборони та радіолокаційній станції противника".

Деталі: На Куп’янському напрямку сили оборони відбили 11 атак противника в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 9 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

ВІДЕО ДНЯ

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 18 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Новомихайлівки та західніше Побєди Донецької області, де ворог, 15 разів намагався прорвати оборону наших військ, також відбито ще 4 атаки противника в районах південніше Вугледара, Старомайорського та Урожайного Донецької області.

На Оріхівському напрямку силами оборони відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Малинівка та Роботине Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 1 спробу штурму позицій наших військ.

Теми: Генштаббойові дії
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