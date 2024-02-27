На фронте за сутки 86 столкновений, больше атак на Новопавловском направлении - Генштаб

В течение суток произошло 86 боевых столкновений, войска РФ нанесли 4 ракетных и 52 авиационных удара, совершили 94 обстрела с РСЗО.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно: "В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава противника. Также подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены 2 истребителя-бомбардировщика Су-34 и 4 разведывательных БпЛА.

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Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике, 2 артиллерийским средствам, средству противовоздушной обороны и радиолокационной станции противника".

Детали: На Купянском направлении силы обороны отразили 11 атак противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 9 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

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На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 6 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клищиевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 18 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненько, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Новомихайловки и западнее Победы Донецкой области, где враг, 15 раз пытался прорвать оборону наших войск, также отбиты еще 4 атаки противника в районах южнее Угледара, Старомайорского и Урожайного Донецкой области.

На Ореховском направлении силами обороны отражены 6 атак противника в районах населенных пунктов Малиновка и Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предпринята 1 попытка штурма позиций наших войск.