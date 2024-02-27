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Російські війська обстріляли Курахівську громаду, загинула людина

Тетяна ОлійникВівторок, 27 лютого 2024, 20:28
Російські війська обстріляли Курахівську громаду, загинула людина
Фото - Донецька обласна прокуратура

Армія РФ 27 лютого обстріляла Курахівську громаду на Донеччині з артилерії, одна людина загинула та п’ятеро поранених.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "27 лютого 2024 року ворог обстріляв зі ствольної артилерії Курахівську міську територіальну громаду. В зоні ураження опинилося приватне підприємство.

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32-річний співробітник через отримані тілесні ушкодження помер дорогою до медичного закладу. Ще трьох чоловіків та двох жінок віком від 55 до 70 років ушпиталили з осколковими пораненнями кінцівок та шиї, переламом, розривом артерії та проникаючими ранами грудної клітини".

 
Фото - Донецька обласна прокуратура

Деталі: За даними правоохоронців, один з постраждалих наразі перебуває у важкому стані

Також пошкоджено будівлю підприємства та автомобілі.

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Теми: обстрілвійнажертвиДонецька область
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