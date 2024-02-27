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Российские войска обстреляли Кураховскую громаду, погиб человек

Татьяна ОлейникВторник, 27 февраля 2024, 20:28
Российские войска обстреляли Кураховскую громаду, погиб человек
Фото - Донецкая областная прокуратура

Армия РФ 27 февраля обстреляла Кураховскую общину в Донецкой области из артиллерии, один человек погиб и пятеро раненых.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Дословно: "27 февраля 2024 враг обстрелял из ствольной артиллерии Кураховскую городскую территориальную общину. В зоне поражения оказалось частное предприятие.

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32-летний сотрудник из-за полученных телесных повреждений умер по дороге в медицинское учреждение. Еще троих мужчин и двух женщин в возрасте от 55 до 70 лет госпитализированы с осколочными ранениями конечностей и шеи, переломом, разрывом артерии и проникающими ранами грудной клетки".

 
Фото - Донецкая областная прокуратура

Детали: По данным правоохранителей, один из пострадавших в настоящее время находится в тяжелом состоянии

Также повреждено здание предприятия и автомобили.

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Темы: обстрелвойнажертвыДонецкая область
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