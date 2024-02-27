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Білий дім: США не відправлятимуть війська воювати в Україні

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 27 лютого 2024, 21:07
Білий дім: США не відправлятимуть війська воювати в Україні
Джо БАйден. Фото - Getty Images

У Білому домі прокоментували порушену президентом Франції Емманюелем Макроном можливість відправлення військ західних держав до України.

Джерело: речниця Ради нацбезпеки США Едрієн Вотсон, яку цитує агентство Reuters, "Європейська правда"

Пряма мова: "Президент Байден чітко дав зрозуміти, що США не відправлятимуть війська воювати в Україні".

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Нагадаємо:

  • Президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі в Парижі у понеділок допустив відправку західних військ до України у майбутньому, хоча наголосив, що наразі немає консенсусу серед союзників у цьому питанні.
  • Низка європейських держав і НАТО після цього заявили, що не планують відправляти війська в Україну.
  • Голова генерального штабу армії Нідерландів генерал Онно Ейхельсгейм вважає, що зараз немає сенсу обговорювати відправлення військ західних держав в Україну, але союзники повинні бути відкритими до всіх можливих варіантів.
  • Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що поява військових НАТО на території України призведе до прямого конфлікту Альянсу з РФ і ескалації ситуації.

Теми: СШАУкраїна
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