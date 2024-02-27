Белый дом: США не будут отправлять войска воевать в Украине
Вторник, 27 февраля 2024, 21:07
В Белом доме прокомментировали поднятую президентом Франции Эмманюэлем Макроном возможность отправки войск западных государств в Украину.
Источник: пресс-секретарь Совета нацбезопасности США Эдриен Уотсон, которую цитирует агентство Reuters, "Европейская правда"
Прямая речь: "Президент Байден четко дал понять, что США не будут отправлять войска воевать в Украине".
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Напомним:
- Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи в Париже в понедельник допустил отправку западных войск в Украину в будущем, хотя подчеркнул, что пока нет консенсуса среди союзников в этом вопросе.
- Ряд европейских государств и НАТО после этого заявили, что не планируют отправлять войска в Украину.
- Глава генерального штаба армии Нидерландов генерал Онно Эйхельсгейм считает, что сейчас нет смысла обсуждать отправку войск западных государств в Украину, но союзники должны быть открытыми ко всем возможным вариантам.
- Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что появление военных НАТО на территории Украины приведет к прямому конфликту Альянса с РФ и эскалации ситуации.