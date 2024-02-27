Белый дом: США не будут отправлять войска воевать в Украине

В Белом доме прокомментировали поднятую президентом Франции Эмманюэлем Макроном возможность отправки войск западных государств в Украину.

Источник: пресс-секретарь Совета нацбезопасности США Эдриен Уотсон, которую цитирует агентство Reuters, "Европейская правда"

Прямая речь: "Президент Байден четко дал понять, что США не будут отправлять войска воевать в Украине".

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