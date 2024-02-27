Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Белый дом: США не будут отправлять войска воевать в Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 27 февраля 2024, 21:07
Белый дом: США не будут отправлять войска воевать в Украине
Джо БАйден. Фото - Getty Images

В Белом доме прокомментировали поднятую президентом Франции Эмманюэлем Макроном возможность отправки войск западных государств в Украину.

Источник: пресс-секретарь Совета нацбезопасности США Эдриен Уотсон, которую цитирует агентство Reuters, "Европейская правда"

Прямая речь: "Президент Байден четко дал понять, что США не будут отправлять войска воевать в Украине".

Реклама:

Напомним:

  • Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи в Париже в понедельник допустил отправку западных войск в Украину в будущем, хотя подчеркнул, что пока нет консенсуса среди союзников в этом вопросе.
  • Ряд европейских государств и НАТО после этого заявили, что не планируют отправлять войска в Украину.
  • Глава генерального штаба армии Нидерландов генерал Онно Эйхельсгейм считает, что сейчас нет смысла обсуждать отправку войск западных государств в Украину, но союзники должны быть открытыми ко всем возможным вариантам.
  • Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что появление военных НАТО на территории Украины приведет к прямому конфликту Альянса с РФ и эскалации ситуации.

Темы: СШАУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

CNN: Спикер Палаты представителей обсуждал с республиканцами новый план помощи Украине

Зеленский: Ситуация на польской границе вышла за пределы экономики и морали

Зеленский предостерег США и Европу от проигрыша "Шахедам" или российским истребителям

Из-за наезда авто на толпу в Польше пострадали шестеро украинцев

Все шесть направлений на границе с Польшей заблокированы - ГПСУ

Трамп выиграл кокусы в трех штатах

Все новости...
Прокурор: Рост числа казней украинских военнопленных свидетельствует об изменениях в политике России
В Париже настаивают, что дискуссия о западных войсках в Украине нужна
110 бригада, которая защищала Авдеевку, отошла на ротацию: "Первая за 2 года войны"
СМИ обнародовали спутниковые снимки места крушения российского самолета А-50
Последние новости
02:48
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
02:12
По двум громадам Сумщины враг ударил НАР, еще на одну сбросил 37 мин
01:40
Боррель призвал расследовать гибель палестинцев в Газе, которые ожидали гумпомощь
01:18
Израиль не закончит войну в Секторе Газа, пока не уничтожит ХАМАС – министр обороны Израиля
00:24
30 украинских ветеранов отправились в США на соревнования среди военных
23:49
CNN: Спикер Палаты представителей обсуждал с республиканцами новый план помощи Украине
23:13
Погода на понедельник: от 3° мороза до 15° тепла, на западе небольшой дождь
23:10
Правоохранители Испании, Италии и Греции ликвидировали банду фальшивомонетчиков
22:44
Жирона с Довбыком и Цыганковым минимально проиграла Мальорке в чемпионате Испании
22:29
Зеленский: Ситуация на польской границе вышла за пределы экономики и морали
Все новости...
Реклама: