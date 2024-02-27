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У Парижі наполягають, що дискусія про західні війська в Україні потрібна

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 27 лютого 2024, 21:34
У Парижі наполягають, що дискусія про західні війська в Україні потрібна
Фото: Getty Images

Єлисейський палац після заяви президента Франції Емманюеля Макрона про можливість відправлення військ західних держав в Україну наполягає, що союзники Києва "повинні обговорити" це питання.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN, представник Єлисейського палацу на брифінгу журналістам 27 лютого

Деталі: Як пояснив співрозмовник журналістів, своїми заявами Макрон сигналізував президенту Росії Володимиру Путіну про свою рішучість і бажання Франції не допустити будь-якої перемоги повномасштабного вторгнення Росії.

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Джерело підкреслило, що президент Франції не говорив про фактичне відправлення військ і жодного рішення про це не ухвалювали, але є "всілякі речі, які виключалися два роки тому, і які більше не виключаються".

Також у Єлисейському палаці прокоментували прийдешні дебати в Національній асамблеї про відносини Франції з Україною, додавши, що там розглянуть наслідки війни в Україні для французької безпеки.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі в Парижі у понеділок допустив відправку західних військ до України у майбутньому, хоча наголосив, що наразі немає консенсусу серед союзників у цьому питанні.
  • Низка європейських держав і НАТО після цього заявили, що не планують відправляти війська в Україну.
  • Голова генерального штабу армії Нідерландів генерал Онно Ейхельсгейм вважає, що зараз немає сенсу обговорювати відправлення військ західних держав в Україну, але союзники повинні бути відкритими до всіх можливих варіантів.
  • Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що поява військових НАТО на території України призведе до прямого конфлікту Альянсу з РФ і ескалації ситуації.

Теми: ФранціяЗбройні силиУкраїна
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