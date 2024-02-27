У Парижі наполягають, що дискусія про західні війська в Україні потрібна

Єлисейський палац після заяви президента Франції Емманюеля Макрона про можливість відправлення військ західних держав в Україну наполягає, що союзники Києва "повинні обговорити" це питання.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN, представник Єлисейського палацу на брифінгу журналістам 27 лютого

Деталі: Як пояснив співрозмовник журналістів, своїми заявами Макрон сигналізував президенту Росії Володимиру Путіну про свою рішучість і бажання Франції не допустити будь-якої перемоги повномасштабного вторгнення Росії.

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Джерело підкреслило, що президент Франції не говорив про фактичне відправлення військ і жодного рішення про це не ухвалювали, але є "всілякі речі, які виключалися два роки тому, і які більше не виключаються".

Також у Єлисейському палаці прокоментували прийдешні дебати в Національній асамблеї про відносини Франції з Україною, додавши, що там розглянуть наслідки війни в Україні для французької безпеки.

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