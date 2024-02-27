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В Париже настаивают, что дискуссия о западных войсках в Украине нужна

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 27 февраля 2024, 21:34
В Париже настаивают, что дискуссия о западных войсках в Украине нужна
Фото: Getty Images

Елисейский дворец после заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки войск западных государств в Украину настаивает, что союзники Киева "должны обсудить" этот вопрос.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN, представитель Елисейского дворца на брифинге журналистам 27 февраля

Детали: Как пояснил собеседник журналистов, своими заявлениями Макрон сигнализировал президенту России Владимиру Путину о своей решимости и желании Франции не допустить любой победы полномасштабного вторжения России.

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Источник подчеркнул, что президент Франции не говорил о фактической отправке войск и никакого решения об этом не принимали, но есть "всевозможные вещи, которые исключались два года назад, и которые больше не исключаются".

Также в Елисейском дворце прокомментировали грядущие дебаты в Национальной ассамблее об отношениях Франции с Украиной, добавив, что там рассмотрят последствия войны в Украине для французской безопасности.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи в Париже в понедельник допустил отправку западных войск в Украину в будущем, хотя подчеркнул, что пока нет консенсуса среди союзников в этом вопросе.
  • Ряд европейских государств и НАТО после этого заявили, что не планируют отправлять войска в Украину.
  • Глава генерального штаба армии Нидерландов генерал Онно Эйхельсгейм считает, что сейчас нет смысла обсуждать отправку войск западных государств в Украину, но союзники должны быть открытыми ко всем возможным вариантам.
  • Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что появление военных НАТО на территории Украины приведет к прямому конфликту Альянса с РФ и эскалации ситуации.

Темы: ФранцияВооруженные силыУкраина
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