В Париже настаивают, что дискуссия о западных войсках в Украине нужна

Елисейский дворец после заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки войск западных государств в Украину настаивает, что союзники Киева "должны обсудить" этот вопрос.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN, представитель Елисейского дворца на брифинге журналистам 27 февраля

Детали: Как пояснил собеседник журналистов, своими заявлениями Макрон сигнализировал президенту России Владимиру Путину о своей решимости и желании Франции не допустить любой победы полномасштабного вторжения России.

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Источник подчеркнул, что президент Франции не говорил о фактической отправке войск и никакого решения об этом не принимали, но есть "всевозможные вещи, которые исключались два года назад, и которые больше не исключаются".

Также в Елисейском дворце прокомментировали грядущие дебаты в Национальной ассамблее об отношениях Франции с Украиной, добавив, что там рассмотрят последствия войны в Украине для французской безопасности.

Напомним:

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