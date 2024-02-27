В Париже настаивают, что дискуссия о западных войсках в Украине нужна
Елисейский дворец после заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки войск западных государств в Украину настаивает, что союзники Киева "должны обсудить" этот вопрос.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN, представитель Елисейского дворца на брифинге журналистам 27 февраля
Детали: Как пояснил собеседник журналистов, своими заявлениями Макрон сигнализировал президенту России Владимиру Путину о своей решимости и желании Франции не допустить любой победы полномасштабного вторжения России.
Источник подчеркнул, что президент Франции не говорил о фактической отправке войск и никакого решения об этом не принимали, но есть "всевозможные вещи, которые исключались два года назад, и которые больше не исключаются".
Также в Елисейском дворце прокомментировали грядущие дебаты в Национальной ассамблее об отношениях Франции с Украиной, добавив, что там рассмотрят последствия войны в Украине для французской безопасности.
Напомним:
- Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи в Париже в понедельник допустил отправку западных войск в Украину в будущем, хотя подчеркнул, что пока нет консенсуса среди союзников в этом вопросе.
- Ряд европейских государств и НАТО после этого заявили, что не планируют отправлять войска в Украину.
- Глава генерального штаба армии Нидерландов генерал Онно Эйхельсгейм считает, что сейчас нет смысла обсуждать отправку войск западных государств в Украину, но союзники должны быть открытыми ко всем возможным вариантам.
- Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что появление военных НАТО на территории Украины приведет к прямому конфликту Альянса с РФ и эскалации ситуации.