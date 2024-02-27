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Затримання Ткача в Польщі: польська поліція заявила, що нікого не затримувала

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 27 лютого 2024, 23:32
Затримання Ткача в Польщі: польська поліція заявила, що нікого не затримувала

Поліція Підляського воєводства ввечері 27 лютого опублікувала коротке повідомлення про те, що "не затримувала журналіста з України" – це сталось після того, як про затримання розповів журналіст "Української правди" Михайло Ткач.

Джерело: "Європейська правда", поліція Підляського воєводства в X

Дослівно: "Увага, фейкові новини! Підляська поліція не затримувала журналіста з України. Це неправдива інформація".

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Деталі: Повідомленням, яке поширила поліція Підляського воєводства, також поділився верифікований акаунт поліції Польщі.

У коментарі виданню Wirtualna Polska посол України в Польщі Василь Зварич підтвердив, що втрутився у справу затриманого журналіста: "Вони знімали рух поїздів, запускали дрон. Поліція вирішила перевірити, хто це був, щоб це не виявилися провокатори. Справа була швидко вирішена".

Оновлено о 23:27: Пізніше поліція повідомила, що офіцери вжили заходів, щоб встановити особи людей, перебування яких у прикордонній зоні стурбувало мешканців. Після встановлення осіб, їх відпустили. 

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Хоча правоохоронці Польщі не уточнюють, якого саме журналіста мають на увазі, раніше 27 лютого про інцидент із затриманням повідомив журналіст "Української правди" Михайло Ткач. Також на зв'язок між цими двома подіями вказують і деякі польські ЗМІ.

Михайло Ткач працював біля польсько-білоруського кордону (Підляське воєводство межує з білоруською територією) разом із оператором, знімаючи матеріал про транзит продукції між Польщею та Росією і Білоруссю.

Після цього до нього підійшли поліцейські, які показали свої посвідчення, далі відвезли в комендатуру, обшукали машину й техніку, і після чотирьох годин та допиту за участі спецслужб – відпустили.

Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва вказала, що ситуацію вдалось владнати лише після розголосу та за підтримки посольства України в Польщі.

Теми: ПольщаУкраїнаЗМІ
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