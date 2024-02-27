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Задержание Ткача в Польше: польская полиция заявила, что никого не задерживала

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 27 февраля 2024, 23:32
Задержание Ткача в Польше: польская полиция заявила, что никого не задерживала

Полиция Подляского воеводства вечером 27 февраля опубликовала короткое сообщение о том, что "не задерживала журналиста из Украины" - это произошло после того, как о задержании рассказал журналист "Украинской правды" Михаил Ткач.

Источник: "Европейская правда", полиция Подляского воеводства в X

Дословно: "Внимание, фейковые новости! Подляская полиция не задерживала журналиста из Украины. Это ложная информация".

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Детали: Сообщением, которое распространила полиция Подляского воеводства, также поделился верифицированный аккаунт полиции Польши.

В комментарии изданию Wirtualna Polska посол Украины в Польше Василий Зварич подтвердил, что вмешался в дело задержанного журналиста: "Они снимали движение поездов, запускали дрон. Полиция решила проверить, кто это был, чтобы это не оказались провокаторы. Дело было быстро решено".

Обновлено в 23:27: Позже полиция сообщила, что офицеры приняли меры, чтобы установить личности людей, пребывание которых в приграничной зоне обеспокоило жителей. После установления лиц их отпустили.

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Хотя правоохранители Польши не уточняют, какого именно журналиста имеют в виду, ранее 27 февраля об инциденте с задержанием сообщил журналист "Украинской правды" Михаил Ткач. Также на связь между этими двумя событиями указывают и некоторые польские СМИ.

Михаил Ткач работал возле польско-белорусской границы (Подляское воеводство граничит с белорусской территорией) вместе с оператором, снимая материал о транзите продукции между Польшей и Россией и Беларусью.

После этого к нему подошли полицейские, которые показали свои удостоверения, далее отвезли в комендатуру, обыскали машину и технику, и после четырех часов и допроса с участием спецслужб – отпустили.

Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева указала, что ситуацию удалось уладить только после огласки и при поддержке посольства Украины в Польше.

Темы: ПольшаУкраинаСМИ
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