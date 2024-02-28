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Атака ворожих дронів: в Одесі гасили пожежу

Ольга Глущенко Середа, 28 лютого 2024, 02:26
Атака ворожих дронів: в Одесі гасили пожежу
збитий "Шахед", ілюстративне фото Getty Images

Сили оборони півдня повідомили про результативне відпрацювання по ворожих "Шахедах", однак через падіння уламків одного із збитих дронів в Одесі виникла пожежа, яку оперативно загасили.

Джерело: Сили оборони півдня

Дослівно: "Нічний дроновий терор ворог спрямував з акваторії Чорного моря по прибережних територіях півдня.

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Сили протиповітряної оборони відпрацювали результативно по всіх БпЛА типу "Shahed-131/136"".

Деталі: Як повідомили Сили оборони півдня, падіння уламків одного із збитих дронів спричинило замикання в електромережі об'єкта критичної інфраструктури в Одесі.

Дослівно: "Виниклу пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали".

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Теми: ОдесаШахедППОпожежа
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