Атака ворожих дронів: в Одесі гасили пожежу
Середа, 28 лютого 2024, 02:26
Сили оборони півдня повідомили про результативне відпрацювання по ворожих "Шахедах", однак через падіння уламків одного із збитих дронів в Одесі виникла пожежа, яку оперативно загасили.
Джерело: Сили оборони півдня
Дослівно: "Нічний дроновий терор ворог спрямував з акваторії Чорного моря по прибережних територіях півдня.
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Сили протиповітряної оборони відпрацювали результативно по всіх БпЛА типу "Shahed-131/136"".
Деталі: Як повідомили Сили оборони півдня, падіння уламків одного із збитих дронів спричинило замикання в електромережі об'єкта критичної інфраструктури в Одесі.
Дослівно: "Виниклу пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали".
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