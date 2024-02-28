Атака вражеских дронов: в Одессе тушили пожар

Силы обороны юга сообщили о результативной отработке по вражеским "Шахедам", однако из-за падения обломков одного из сбитых дронов в Одессе возник пожар, который оперативно потушили.

Источник: Силы обороны юга

Дословно: "Ночной дроновый террор враг направил из акватории Черного моря по прибрежным территориям юга.

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Силы противовоздушной обороны отработали результативно по всем БпЛА типа "Shahed-131/136"".

Детали: Как сообщили Силы обороны юга, падение обломков одного из сбитых дронов вызвало замыкание в электросети объекта критической инфраструктуры в Одессе.

Дословно: "Возникший пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали".