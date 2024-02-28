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У Британії висунули звинувачення ще одній особі з групи російських шпигунів

Ольга Глущенко Середа, 28 лютого 2024, 04:36
У Британії висунули звинувачення ще одній особі з групи російських шпигунів
New Scotland Yard, фото: Alamy Stock

У Британії шостій особі пред'явлено звинувачення з числа групи, підозрюваної у шпигунстві користь Росії.

Джерело: Sky News із посиланням на Скотленд-Ярд

Деталі: За даними британської поліції, громадянина Болгарії Тихомира Іванова Іванчева звинувачують у "змові з метою збору інформації, яка може бути прямо чи опосередковано корисною для ворога".

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Ця інформація нібито була зібрана з "метою, що шкодить безпеці та інтересам держави".

Іванчев, який проживав в Актоні на заході Лондона, був взятий під варту і в середу має постати перед судом.

"Шостого підозрюваного було ідентифіковано та заарештовано в результаті розслідування, проведеного після попередніх п’яти арештів у цьому розслідуванні, і спльно з Королівською прокуратурою висунуто звинувачення", – розповів Домінік Мерфі, керівник відділу боротьби з тероризмом.

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Інших обвинувачених – трьох чоловіків і двох жінок – звинувачують у змові з метою збору інформації, яка була б корисною для ворога в період з серпня 2020 року по лютий 2023 року, і вони раніше вже з'являлися в Олд-Бейлі.

Це 46-річний Орлін Русєв, 42-річний Бізер Джамбазов, 32-річна Катрін Іванова, 32-річний Іван Стоянов і 29-річна Ваня Габерова.

Суд над ними має розпочатися в жовтні.

Теми: Велика БританіяРосіяшпигунство
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