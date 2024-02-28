В Британии предъявили обвинения еще одному лицу из группы российских шпионов

В Британии шестому лицу предъявлено обвинение из числа группы, подозреваемой в шпионаже в пользу России.

Источник: Sky News со ссылкой на Скотленд-Ярд

Детали: По данным британской полиции, гражданина Болгарии Тихомира Иванова Иванчева обвиняют в "заговоре с целью сбора информации, которая может быть прямо или косвенно полезной для врага".

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Эта информация якобы была собрана с "целью, вредящей безопасности и интересам государства".

Иванчев, который проживал в Актоне на западе Лондона, был взят под стражу и в среду должен предстать перед судом.

"Шестой подозреваемый был идентифицирован и арестован в результате расследования, проведенного после предыдущих пяти арестов в этом расследовании, и совместно с Королевской прокуратурой предъявлено обвинение", - рассказал Доминик Мерфи, руководитель отдела по борьбе с терроризмом.

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Других обвиняемых - трех мужчин и двух женщин - обвиняют в заговоре с целью сбора информации, которая была бы полезной для врага в период с августа 2020 года по февраль 2023 года, и они ранее уже появлялись в Олд-Бейле.

Это 46-летний Орлин Русев, 42-летний Бизер Джамбазов, 32-летняя Катрин Иванова, 32-летний Иван Стоянов и 29-летняя Ваня Габерова.

Суд над ними должен начаться в октябре.