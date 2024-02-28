Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російські військові за добу втратили понад тисячу людей

Тетяна ЛозовенкоСереда, 28 лютого 2024, 07:51
Російські військові за добу втратили понад тисячу людей
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З FACEBOOK ГЕНШТАБУ

За добу росіяни втратили 1060 військових, 2 літаки, 20 артсистем, 14 танків та понад 20 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.24 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу ‒ близько 412 610 (+1060) осіб;
  • танків ‒ 6570 (+14) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 12508 (+14) од; 
  • артилерійських систем – 10029 (+20) од;
  • РСЗВ – 1000 (+0) од; 
  • засоби ППО ‒ 688 (+2) од; 
  • літаків – 342 (+2) од; 
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7753 (+24);
  • крилаті ракети ‒ 1912 (+0);
  • кораблі /катери ‒ 25 (+0) од;
  • підводні човни - 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13112 (+47) од;
  • спеціальна техніка ‒ 1594 (+6).

Дані уточнюються.

 

Теми: війнавтрати у війніРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

CNN: Спікер Палати представників обговорював із республіканцями новий план допомоги Україні

Зеленський: Ситуація на польському кордоні вийшла за межі економіки й моралі

Зеленський застеріг США і Європу від програшу "Шахедам" чи російським винищувачам

Через наїзд авто на натовп у Польщі постраждали шестеро українців

Усі шість напрямків на кордоні з Польщею заблоковані – ДПСУ

Трамп виграв кокуси у трьох штатах

Усі новини...
війна
На фронті за добу відбулося понад сто боєзіткнень – Генштаб
США завдали ударів по 230 об'єктах єменських хуситів – Пентагон
Росіяни тиснуть біля Авдіївки, щоб позбавити українські сили перепочинку – ISW
Останні новини
02:12
По двох громадах Сумщини ворог вдарив НАР, ще на одну скинув 37 мін
01:40
Боррель закликав розслідувати загибель палестинців у Газі, які очікували на гумдопомогу
01:18
Ізраїль не закінчить війну в Секторі Гази, поки не знищить ХАМАС – міністр оборони Ізраїлю
00:24
30 українських ветеранів вирушили до США на змагання серед військових
23:49
CNN: Спікер Палати представників обговорював із республіканцями новий план допомоги Україні
23:13
Погода на понеділок: від 3° морозу до 15° тепла, на заході невеликий дощ
23:10
Правоохоронці Іспанії, Італії та Греції ліквідували банду фальшивомонетників
22:44
Жирона з Довбиком і Циганковим мінімально програла Мальорці в чемпіонаті Іспанії
22:29
Зеленський: Ситуація на польському кордоні вийшла за межі економіки й моралі
22:20
В Іванівському під Бахмутом ідуть жорсткі бої, також росіяни атакують Богданівку – ЗСУ
Усі новини...
Реклама: