Російські військові за добу втратили понад тисячу людей
Середа, 28 лютого 2024, 07:51
За добу росіяни втратили 1060 військових, 2 літаки, 20 артсистем, 14 танків та понад 20 безпілотників оперативно-тактичного рівня.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 412 610 (+1060) осіб;
- танків ‒ 6570 (+14) од;
- бойових броньованих машин ‒ 12508 (+14) од;
- артилерійських систем – 10029 (+20) од;
- РСЗВ – 1000 (+0) од;
- засоби ППО ‒ 688 (+2) од;
- літаків – 342 (+2) од;
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7753 (+24);
- крилаті ракети ‒ 1912 (+0);
- кораблі /катери ‒ 25 (+0) од;
- підводні човни - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13112 (+47) од;
- спеціальна техніка ‒ 1594 (+6).
Дані уточнюються.