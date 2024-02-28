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Российские военные за сутки потеряли более тысячи человек

Татьяна ЛозовенкоСреда, 28 февраля 2024, 07:51
Российские военные за сутки потеряли более тысячи человек
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ИЗ FACEBOOK ГЕНШТАБА

За сутки россияне потеряли 1060 военных, 2 самолета, 20 артсистем, 14 танков и более 20 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.02.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 412 610 (+1060) человек;
  • танков - 6570 (+14) ед;
  • боевых бронированных машин - 12508 (+14) ед; 
  • артиллерийских систем - 10029 (+20) ед;
  • РСЗО - 1000 (+0) ед; 
  • средства ПВО - 688 (+2) ед; 
  • самолетов - 342 (+2) ед; 
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7753 (+24);
  • крылатые ракеты - 1912 (+0);
  • корабли / катера - 25 (+0) ед;
  • подводные лодки - 1 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 13112 (+47) ед;
  • специальная техника - 1594 (+6).

Данные уточняются.

 

Темы: войнапотери в войнеРосcия
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