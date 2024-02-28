Российские военные за сутки потеряли более тысячи человек
Среда, 28 февраля 2024, 07:51
За сутки россияне потеряли 1060 военных, 2 самолета, 20 артсистем, 14 танков и более 20 беспилотников оперативно-тактического уровня.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.02.24 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 412 610 (+1060) человек;
- танков - 6570 (+14) ед;
- боевых бронированных машин - 12508 (+14) ед;
- артиллерийских систем - 10029 (+20) ед;
- РСЗО - 1000 (+0) ед;
- средства ПВО - 688 (+2) ед;
- самолетов - 342 (+2) ед;
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7753 (+24);
- крылатые ракеты - 1912 (+0);
- корабли / катера - 25 (+0) ед;
- подводные лодки - 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 13112 (+47) ед;
- специальная техника - 1594 (+6).
Данные уточняются.