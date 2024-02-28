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Росіяни влучили у вантажне судно в Херсоні

Тетяна ЛозовенкоСереда, 28 лютого 2024, 08:45
Росіяни влучили у вантажне судно в Херсоні
ФОТО: УП

Російські військові під час обстрілу минулої доби влучили у вантажне судно в Херсоні, загалом внаслідок обстрілу Херсонщини одна людина загинула та ще 2 осіб дістали поранення.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Пряма мова: "Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 12 багатоповерхівок та 15 приватних будинків.

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У Херсоні зафіксовані влучання у вантажне судно, також пошкоджено автомобілі".

Деталі: За добу через російську агресію 1 людини загинула, ще 2 осіб дістали поранення.

Всього протягом минулої доби противник обстрілював Червоний Маяк, Осокорівку, Львове, Дудчани, Берислав, Саблуківку, Качкарівку, Токарівку, Іванівку, Михайлівку, Тягинку, Янтарне, Понятівку, Садове, Гаврилівку, Велетенське, Станіслав, Ромашкове, Придніпровське, Антонівку, Зеленівку та місто Херсон.

ВІДЕО ДНЯ

Внаслідок обстрілів у населених пунктах пошкоджені ферма та елеватор. Також ворог знову обстріляв Херсонщину з авіації. Поблизу селища Зеленівка випустив керовану авіабомбу.

Теми: ХерсонРосіяобстрілвійна
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