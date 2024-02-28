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Россияне попали в грузовое судно в Херсоне

Татьяна ЛозовенкоСреда, 28 февраля 2024, 08:45
Россияне попали в грузовое судно в Херсоне
ФОТО: УП

Российские военные во время обстрела за прошедшие сутки попали в грузовое судно в Херсоне, в целом в результате обстрела Херсонщины один человек погиб и еще 2 человека получили ранения.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин

Прямая речь: "Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности были повреждены 12 многоэтажек и 15 частных домов.

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В Херсоне зафиксированы попадания в грузовое судно, также повреждены автомобили".

Детали: За сутки из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 2 человека получили ранения.

Всего за прошедшие сутки противник обстреливал Красный Маяк, Осокоровку, Львовское, Дудчаны, Берислав, Саблуковку, Качкаровку, Токаревку, Ивановку, Михайловку, Тягинку, Янтарное, Понятовку, Садовое, Гавриловку, Велетенское, Станислав, Ромашково, Приднепровское, Антоновку, Зеленовку и город Херсон.

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В результате обстрелов в населенных пунктах повреждены ферма и элеватор. Также враг снова обстрелял Херсонщину из авиации. Вблизи поселка Зеленовка выпустил управляемую авиабомбу.

Темы: ХерсонРосcияобстрелвойна
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