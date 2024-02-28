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Затримання Ткача у Польщі: Люблінська поліція підтвердила "заходи з встановлення особи"

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 28 лютого 2024, 09:24
Затримання Ткача у Польщі: Люблінська поліція підтвердила заходи з встановлення особи
фото УП

Люблінська поліція підтвердила, що проводила напередодні "дії з встановлення особи" у прикордонній зоні після повідомлень про затримання біля польсько-білоруського кордону журналіста "Української правди" Михайла Ткача разом із оператором.

Джерело:"Європейська правда", Twitter (X) Люблінської поліції.

Дослівно поліція: "Співробітники поліції Люблінського гарнізону (KPP Łuków) вжили заходів у зв'язку з необхідністю встановлення особи осіб, присутність яких у прикордонній зоні викликала занепокоєння мешканців. Після перевірки осіб, вони залишили територію поліцейського підрозділу".

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Деталі: Польські правоохоронці не уточнили імена і громадянство осіб, щодо яких вони здійснювали відповідні дії.

Слід зазначити, що повідомлення Люблінської поліції вийшло практично одночасно з повідомленням Підляської поліції, яка заявила, що "не затримувала журналіста з України", а повідомлення про це – фейкові новини.

Що передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше 27 лютого про інцидент із затриманням повідомив журналіст "Української правди" Михайло Ткач. Також на зв'язок між цими двома подіями вказують і деякі польські ЗМІ.
  • Михайло Ткач працював біля польсько-білоруського кордону (Підляське воєводство межує з білоруською територією) разом із оператором, знімаючи матеріал про транзит продукції між Польщею та Росією і Білоруссю.
  • Після цього до нього підійшли поліцейські, які показали свої посвідчення, далі відвезли в комендатуру, обшукали машину й техніку, і після чотирьох годин та допиту за участі спецслужб – відпустили.
  • Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва вказала, що ситуацію вдалось владнати лише після розголосу та за підтримки посольства України в Польщі.

Теми: Польщаполіція
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