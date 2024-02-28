Затримання Ткача у Польщі: Люблінська поліція підтвердила "заходи з встановлення особи"

Люблінська поліція підтвердила, що проводила напередодні "дії з встановлення особи" у прикордонній зоні після повідомлень про затримання біля польсько-білоруського кордону журналіста "Української правди" Михайла Ткача разом із оператором.

Джерело:"Європейська правда", Twitter (X) Люблінської поліції.

Дослівно поліція: "Співробітники поліції Люблінського гарнізону (KPP Łuków) вжили заходів у зв'язку з необхідністю встановлення особи осіб, присутність яких у прикордонній зоні викликала занепокоєння мешканців. Після перевірки осіб, вони залишили територію поліцейського підрозділу".

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Деталі: Польські правоохоронці не уточнили імена і громадянство осіб, щодо яких вони здійснювали відповідні дії.

Слід зазначити, що повідомлення Люблінської поліції вийшло практично одночасно з повідомленням Підляської поліції, яка заявила, що "не затримувала журналіста з України", а повідомлення про це – фейкові новини.

Що передувало:

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