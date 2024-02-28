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Задержание Ткача в Польше: Люблинская полиция подтвердила "меры по установлению личности"

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 28 февраля 2024, 09:24
Задержание Ткача в Польше: Люблинская полиция подтвердила меры по установлению личности
фото УП

Люблинская полиция подтвердила, что проводила накануне "действия по установлению личности" в пограничной зоне после сообщений о задержании возле польско-белорусской границы журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача вместе с оператором.

Источник: "Европейская правда", об этом говорится в Twitter (X) Люблинской полиции.

Дословно полиция: "Сотрудники полиции Люблинского гарнизона (KPP Łuków) приняли меры в связи с необходимостью установления личности тех лиц, присутствие которых в пограничной зоне вызвало беспокойство жителей. После проверки они покинули территорию полицейского подразделения".

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Детали: Польские правоохранители не уточнили имена и гражданство лиц, в отношении которых они осуществляли соответствующие действия.

Следует отметить, что сообщение Люблинской полиции вышло практически одновременно с сообщением Подляской полиции, которая заявила, что "не задерживала журналиста из Украины", а сообщения об этом – фейковые новости.

Что предшествовало: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее 27 февраля об инциденте с задержанием сообщил журналист "Украинской правды" Михаил Ткач. Также на связь между этими двумя событиями указывают и некоторые польские СМИ.
  • Михаил Ткач работал возле польско-белорусской границы (Подляское воеводство граничит с белорусской территорией) вместе с оператором, снимая материал о транзите продукции между Польшей и Россией и Беларусью.
  • После этого к нему подошли полицейские, которые показали свои удостоверения, далее отвезли в комендатуру, обыскали машину и технику, и после четырех часов и допроса с участием спецслужб – отпустили.
  • Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева указала, что ситуацию удалось уладить только после огласки и при поддержке посольства Украины в Польше.

Темы: Польшаполиция
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