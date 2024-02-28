Задержание Ткача в Польше: Люблинская полиция подтвердила "меры по установлению личности"

Люблинская полиция подтвердила, что проводила накануне "действия по установлению личности" в пограничной зоне после сообщений о задержании возле польско-белорусской границы журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача вместе с оператором.

Источник: "Европейская правда", об этом говорится в Twitter (X) Люблинской полиции.

Дословно полиция: "Сотрудники полиции Люблинского гарнизона (KPP Łuków) приняли меры в связи с необходимостью установления личности тех лиц, присутствие которых в пограничной зоне вызвало беспокойство жителей. После проверки они покинули территорию полицейского подразделения".

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Детали: Польские правоохранители не уточнили имена и гражданство лиц, в отношении которых они осуществляли соответствующие действия.

Следует отметить, что сообщение Люблинской полиции вышло практически одновременно с сообщением Подляской полиции, которая заявила, что "не задерживала журналиста из Украины", а сообщения об этом – фейковые новости.

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