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"Зливала" розвіддані РФ: СБУ викрила співробітницю харківського університету

"Українська правда"Середа, 28 лютого 2024, 10:46
Зливала розвіддані РФ: СБУ викрила співробітницю харківського університету
Фото: СБУ

Служба Безпеки України затримала співробітницю університету, яка передавала окупантам інформацію про розміщення техніки та місця дислокації ЗСУ на Харківщині. 

Джерело: Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора

Дослівно СБУ: "За даними слідства, затриманою виявилась інженерка одного з технічних вишів регіону, яка допомагала окупантам одержати розвіддані про оборону Харкова.

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У зоні особливої уваги агресора були місця базування ППО, фортифікаційних споруд, блокпостів та бронетехніки українських військ.

Також ворога цікавили маршрути руху українського озброєння у напрямку Куп’янська".

 
Фото: Офіс генерального прокурора

Деталі: Повідомляється, що впродовж жовтня-грудня 2023 року зловмисниця передавала військовим держави-агресора дані щодо переміщення легкової та броньованої техніки Сил Оборони, пункти тимчасової дислокації українських військовослужбовців та місця ремонту техніки ЗСУ на Харківщині.

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Для збору розвідданих російська агентка на власному авто об’їжджала прифронтову територію області та приховано фотографувала локації Сил оборони. 

Наразі жінка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення.



Теми: Харківська областьСБУОфіс генпрокурора
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