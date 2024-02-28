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"Сливала" разведданные РФ: СБУ разоблачила сотрудницу харьковского университета

"Украинская правда"Среда, 28 февраля 2024, 10:46
Сливала разведданные РФ: СБУ разоблачила сотрудницу харьковского университета
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала сотрудницу университета, которая передавала оккупантам информацию о размещении техники и местах дислокации ВСУ на Харьковщине. 

Источник: Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора

Дословно СБУ: "По данным следствия, задержанной оказалась инженер одного из технических вузов региона, которая помогала оккупантам получить разведданные об обороне Харькова.

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В зоне особого внимания агрессора были места базирования ПВО, фортификационных сооружений, блокпостов и бронетехники украинских войск.

Также врага интересовали маршруты движения украинского вооружения в направлении Купянска".

 
Фото: Офис генерального прокурора

Детали: Сообщается, что в течение октября-декабря 2023 года злоумышленница передавала военным государства-агрессора данные о перемещении легковой и бронированной техники Сил Обороны, пункты временной дислокации украинских военнослужащих и места ремонта техники ВСУ на Харьковщине.

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Для сбора разведданных российский агент на собственном авто объезжала прифронтовую территорию области и скрыто фотографировала локации Сил обороны. 

Сейчас женщина находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение.



Темы: Харьковская областьСБУОфис генпрокурора
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