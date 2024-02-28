"Сливала" разведданные РФ: СБУ разоблачила сотрудницу харьковского университета

Служба безопасности Украины задержала сотрудницу университета, которая передавала оккупантам информацию о размещении техники и местах дислокации ВСУ на Харьковщине.

Источник: Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора

Дословно СБУ: "По данным следствия, задержанной оказалась инженер одного из технических вузов региона, которая помогала оккупантам получить разведданные об обороне Харькова.

Реклама:

В зоне особого внимания агрессора были места базирования ПВО, фортификационных сооружений, блокпостов и бронетехники украинских войск.

Также врага интересовали маршруты движения украинского вооружения в направлении Купянска".

Фото: Офис генерального прокурора

Детали: Сообщается, что в течение октября-декабря 2023 года злоумышленница передавала военным государства-агрессора данные о перемещении легковой и бронированной техники Сил Обороны, пункты временной дислокации украинских военнослужащих и места ремонта техники ВСУ на Харьковщине.

ВИДЕО ДНЯ

Для сбора разведданных российский агент на собственном авто объезжала прифронтовую территорию области и скрыто фотографировала локации Сил обороны.

Сейчас женщина находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение.





