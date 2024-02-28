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"Хочеш жити – йди за пташкою": росіянин здався в полон дрону "Едельвейсів"

Тетяна ЛозовенкоСереда, 28 лютого 2024, 10:59
Хочеш жити – йди за пташкою: росіянин здався в полон дрону Едельвейсів
скрін з відео 10-ї ОГШБр

Українські захисники оприлюднили відео взяття в полон окупанта за допомогою коптера.

Джерело: 10 окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс"

Дослівно: "Вони бояться. Вони хочуть жити. Ще один росіянин здався в полон коптеру, він розуміє що це не його війна. Україна поверне всі території".

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Теми: безпілотникиЗбройні силивійна
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